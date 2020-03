Not macht erfinderisch

Mit diesem Problem haben auch viele Apotheker aktuell zu kämpfen. Aber Not macht erfinderisch. „Wir stellen jetzt unser eigenes Desinfektionsmittel her. Verkaufen zur Zeit so viel wie sonst in 20 Jahren“, weiß Apotheker Bertram Hagen von der Föhren-Apotheke in Wels. Und so ein selbst gemachtes Mittel ist gar nicht schwer zu machen. „Es gibt eine offizielle WHO-Empfehlung auf einer Ethanol Basis“, erzählt Hagen. Für zehn Liter braucht der Apotheker rund eine halbe Stunde.