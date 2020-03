Gerald Forcher zieht die Konsequenten. Nach seinem Rückzug aus der Gewerkschaft legte Forcher am Mittwoch nach einem klärenden Gespräch mit SPÖ-Landesparteichef Walter Steidl auch sein Landtagsmandat nieder. Forcher habe den Rücktritt selbst angeboten, betonte Steidl. „Es war seine freie Entscheidung. Ich respektiere diesen Schritt, aber natürlich ist das ein schmerzlicher Verlust für uns“, so der rote Oppositionsführer. Auch seine Funktionen im Landesparteivorstand und Landesparteipräsidium dürfte Forcher lossein. Die Präsidien werden heute Abend bei einer Sitzung das weitere Vorgehen sowie die Nachbesetzung des Landtagsmandats klären. Technisch gesehen rückt der nächste Kandidat über die Landesliste nach. Die SPÖ will aber noch keine Namen nennen.