Zwei Entwicklungen – abgesehen von den bevorstehenden Pensionierungen – bringen die Kinderärztestruktur auch in Oberösterreich immer mehr unter Druck. Erstens: Die Medizin wird zunehmend weiblicher, was auch andere Bedürfnisse bei den Arbeitszeiten bedeutet. Weniger offene Stunden, Pflegeurlaube, Karenzzeiten. Zweitens: Die Zufriedenheit der angestellten Ärzte in den Krankenhäusern ist nach den Arbeitszeitverkürzungen höher als früher, die Lust auf einen Kassenvertrag als Alternative dazu nicht mehr so hoch. Manche Kinderfachärzte öffnen zwar eine Wahlarztpraxis, aber mit beschränkten Öffnungszeiten und Zugangshürden für sozial schwächere Menschen.