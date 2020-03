Schrankenanlage kommt am 3. Mai

Auf dem unbeschrankten Bahnübergang in Haidach hat es in der Vergangenheit schon mehrfach gekracht. „Es ist traurig, dass wir dort schon wieder einen Einsatz haben mussten – und das offenbar wegen einer Bauverzögerung“, so Lechner, der kritisiert, dass eine seit etwa einhalb Jahren für diesen Bahnübergang genehmigte Schrankenanlage noch immer nicht installiert wurde. Ein Vorwurf, den ÖBB-Sprecher Robert Mosser so nicht stehen lassen will: „Die Bauarbeiten verlaufen plangemäß. Die Inbetriebnahme ist für 3. Mai vorgesehen.“