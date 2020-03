Auch FH Joanneum komplett leer

Im Gegensatz zum Gelände der Uni Graz ist der Campus der FH Joanneum völlig ausgestorben. Lediglich einige Lehrende und anderes Personal tummeln sich in den ansonsten verlassenen Räumlichkeiten. An den Türen prangen Zettel: „Alle Präsenz-Lehrveranstaltungen sind abgesagt. Aus diesem Grund ist auch der Aufenthalt an der FH Joanneum bis auf Weiteres untersagt“, teilt man den Studenten so schriftlich mit. Auch hier bereitet man sich darauf vor, den Unterricht vorerst ins Internet zu verlegen. Wie lange der Ausnahmezustand andauern wird, ist auch für steirische Studenten ungewiss.