Ehe sich am Abend die Ereignisse überschlugen. Nachdem im schwedischen Åre zunächst die Damen-Weltcup-Rennen abgesagt worden waren, zog auch das OK in Narvik die Reißleine. Die Junioren-WM wurde abgebrochen, die restlichen Bewerbe (RTL Herren sowie Slaloms und Teambewerb) gestrichen. Grund: In Norwegen haben sich die Corona-Fälle in 24 Stunden fast verdoppelt! Eine Vorsichtsmaßnahme bei 300 Athleten aus 40 Nationen in Narvik.