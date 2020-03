Weltweite Nachfrage

Die Anlage ist mittlerweile weltweit gefragt. Unter anderem in den USA, China und der Schweiz. Forschungsergebnisse der Technischen Universität Wien, mit denen Single Use Support zusammenarbeitet, deuten darauf hin, dass die Technologie einen neuen Maßstab in der Biopharma Logistik setzen könnten. Darauf sind Wurm und Kirchmair sehr stolz. „Regelmäßig werden Lieferungen an lebenswichtigen Arzneisubtanzen aufgrund von Materialfehlern, Verunreinigung oder Unterbrechen der Kühlkette unbrauchbar. Das möchten wir verhindern“, erklärt Kirchmair.