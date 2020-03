Mit Stand Mittwochabend gibt es in Österreich 281 bestätigte Coronavirus-Fälle, wie das Gesundheitsministerium meldete. Knapp 5400 Tests wurden mittlerweile durchgeführt. Einen großen Sprung an neuen bestätigten Fälle gibt es in Tirol - hier gibt es mittlerweile 73 Coronavirus-Infizierte - sowie auch in Oberösterreich. Hier wurden am Mittwochabend insgesamt 50 Fälle gemeldet. Insgesamt vier Patienten sind wieder genesen - zwei in Tirol und zwei in Wien.