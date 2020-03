Am Dienstag hat die Fußball-Bundesliga die Spiele der ersten und zweiten Liga nach den aufgrund des Coronavirus verhängten Maßnahmen der Regierung ausgesetzt. Die Erste Bank Eishockey-Liga (EBEL) hat am selben Tag die Meisterschaft sogar vorzeitig beendet. Am Mittwoch folgten auch die Handball- und Basketball-Ligen in Österreich. Hier ein Überblick der jüngsten Entwicklungen.