Der 1938 geborene Mann war in den letzten Wochen auf Skiurlaub in Südtirol und dürfte sich dabei infiziert haben. Damit tritt auch hier das vorgegebene Kontaktmanagement in Kraft. Er und seine Frau zeigen sich sehr kooperativ und befinden sich aktuell zu Hause in Quarantäne und werden betreut und laufend versorgt.