LASK hat ihn in Erinnerung

Und da hat ihn auch LASK in Erinnerung. Beim 1:2 in Lissabon schoss der flinke Fernandes das Siegtor der Portugiesen (oben im Bild). 16 Tore schoss er in seiner ersten Profi-Saison in Portugal. Bei Manchester United weist er in acht Spielen drei Tore und drei Assists auf. Noch dazu ist er in Topform. Gegen Watford (3:0) war er an allen drei Toren beteiligt. Auch im Derby gegen ManCIty glänzte er mit einem Assist. Der LASK muss sich in Acht nehmen. Seine Präsenz macht sich auf dem Feld sofort bemerkbar und… er trägt die Nummer des legendären Paul Scholes (18, Scholes oben im Bild).