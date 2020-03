An einem Tisch begrüßen sich die Besucher freudig mit Umarmung und Küsschen und teilen sich im Anschluss eine der legendären Eierspeisen, die es im Grazer Theatercafé gibt. Nur einen Tisch weiter steht das Desinfektionsmittel griffbereit: „Ich geh halt auf Nummer sicher“, erklärt die Dame, die es mitgebracht hat, ihren Tischnachbarn. Mehrmals greift sie an diesen Abend zum Fläschchen - hilft’s nix, schad’s nix. Herzlich willkommen in der Ära des Coronavirus.