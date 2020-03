Gar nicht anreisen will hingegen der spanische Vertreter Getafe zu seiner Partie bei Inter Mailand. „Wir wollen nicht ins Epizentrum des Coronavirus reisen“, erklärte Getafe-Präsident Angel Torres. Sein Club wandte sich auch an die UEFA, um eine Alternative zu der Austragung in Mailand zu finden. Getafe sei aber notfalls bereit, ein Ausscheiden in Kauf zu nehmen. „Wenn wir die Partie verlieren müssen, dann verlieren wir sie“, so Torres. Unter keinen Umständen werde man die Gesundheit des Teams gefährden.