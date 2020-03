„Krone“: Die Regierung hat einen Notfallplan erstellt und drastische Maßnahmen im Kulturbereich eingeführt. Outdoor-Veranstaltungen werden auf 500 Gäste limitiert, Indoor auf 100. Das vorerst einmal bis 3. April. Wie seht ihr persönlich die Entscheidung der Regierung?

Hannes Cistota (WUK): Die Entscheidung der Regierung ist zu akzeptieren. Es ist verständlich, dass Maßnahmen getroffen werden müssen, um die Ausbreitung der neuartigen Erkrankung COVID-19 so gut es geht einzudämmen. Leider trifft das jetzt das kulturelle Leben besonders stark, weil das vergleichsweise einfach umzusetzen ist.

Moritz Wagner (Ton-Music): Da man nicht absehen kann wie bedrohlich das Virus tatsächlich ist, bin ich nicht unbedingt gegen diese Maßnahme und kann diese nachvollziehen. Auch wenn es für manche übertrieben wirkt, better safe than sorry …

Roman Hödl (District 19): Also ich finde sie schon etwas übertrieben, zudem inkonsequent. In Wien sind zB die öffentlichen Verkehrsmittel in der Früh überfüllt wie immer, aber am Abend sollten dann die Leute nicht mehr zu einem Club-Konzert gehen dürfen, wo vielleicht 200 oder 300 Besucher kommen.

Martin Borovnik (Viper Room): In meinen Augen sind die Maßnahmen vollkommen unüberlegt. Das öffentliche Leben wird weitergehen, die Leute gehen in die Arbeit, nutzen die Öffis, der Kontakt zu anderen Menschen wird so nicht unterbrochen. Es gibt nach wie vor Reiseverbindungen, die Flughäfen und Bahnhöfe sind immer noch offen, in kaum einem Land gibt es diese Regelungen und damit sind diese Maßnahmen nichts weiter als ein peinlicher Versuch, die Leute zu beruhigen. Das Virus wird sich weiterverbreiten und das beinahe unbehindert. Und jetzt auch noch zu sagen, es gibt keine Entschädigung wegen höherer Gewalt, ich bin gespannt, ob das durchgeht. Und ich bin gespannt, wie die Auswirkungen auf die Welt sind, wenn man jetzt wegen ein paar Toten - und hier ist der Vergleich mit der Grippe durchaus angebracht - die Wirtschaft und das öffentliche Leben abschießt. Ich persönlich finde die Hysterie und Panikmache - auch seitens der Medien mit ihren Totenlivetickern - vollkommen überzogen. Sollen sie doch einen Liveticker machen mit dem Grippevirus, die Hysterie wäre exakt die Gleiche. Und trotz tausender Toter allein in Österreich und Deutschland - wie viele lassen sich, trotz der gleichen Gefahr, gegen Grippe impfen?