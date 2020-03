So zieht der Frühling in der Wohnung ein

# Pflanzen

Pflanzen sollten sowieso fixer Bestandteil in jeder Wohnung sein. Sie filtern die Luft, sehen schön aus und machen Freude. Jetzt im Frühling, wenn die ersten Blüten blühen und alles schön langsam wieder grün wird, geben sie uns ein besonders gutes Gefühl. Es ist also höchst an der Zeit, die eigenen vier Wände mit Pflanzen zu schmücken. Auch auf dem Balkon oder dem Fensterbrett können die ersten Blumen eingesetzt werden.