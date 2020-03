Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) schilderte, dass von den 19 Infizierten in der Steiermark zwei auf Intensivstationen betreut werden, deren Zustand sei stabil. Die anderen Patienten befinden sich alle in häuslicher Quarantäne. Sie unterstrich die Kapazitäten auf der Intensivstation des LKH Graz-West und in den Spitälern in Enzendorf und Hörgas. Drei mobile Abnahmeteams des Roten Kreuzes seien in der Steiermark unterwegs, um bei Verdachtsfällen Rachenabstriche zu nehmen.