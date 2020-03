In Wien gibt es derzeit vier Intensivpatienten, die an Covid-19 erkrankt sind, teilte Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Mittwoch mit. Bei diesen Patienten nimmt die Infektionskrankheit einen schweren Verlauf. Insgesamt befinden sich aktuell zwölf Patienten in diversen Krankenhäusern. Rund 40 Erkrankte sind in häuslicher Behandlung, ergänzte Hacker. Rund 400 Personen seien isoliert.