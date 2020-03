Der Ministerrat hat am Mittwoch beschlossen, dass ab 2021 die Teiltauglichkeit eingeführt wird. Es wird somit eine Unterteilung in „Volltaugliche“ und „Teiltaugliche“ geben. „Volltaugliche“ werden wie bisher uneingeschränkt beim Bundesheer oder Zivildienst eingesetzt. „Teiltaugliche“ hingegen in einer für sie individuell passenden Verwendung und Tätigkeit, wie etwa im Verwaltungs- oder Versorgungsbereich.