Vor 25 Jahren gründete Josef Dygruber Claro. Heute ist der Geschirrspülmittelhersteller in 35 Ländern der Welt vertreten, legt vor allem in Deutschland enorm zu, der Umsatz kletterte 2019 auf 21,7 Millionen €. „Der Konsument ist jetzt bereit für Claro“, sagt Dygruber, der 40 Mitarbeiter beschäftigt. In Österreich verzeichnet das Unternehmen zweistellige Zuwachsraten. „Hier haben wir unsere Hausaufgaben gemacht“, so Dygruber, der mit seinem Team aber verstärkt nach Deutschland blickt. Ein Testsieg bei Stiftung Warentest gibt enormen Schub.