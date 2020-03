„So was ist natürlich sehr hart“

Monatelang auf ihre Premiere hingearbeitet hat die niederösterreichische Kabarettistin Evelin Pichler. Jetzt wurde alles abgesagt. „Nun muss ich entweder bis zu meinem nächsten Termin in der Kulisse Wien am 11. Juni mit meiner Premiere warten, wodurch sich alle Termine nach hinten verschieben würden, oder eine neue Premiere in einer neuen Location organisieren, was allerdings schwer ist, da man ja noch nicht weiß, ob das Verbot verlängert wird. So was ist natürlich sehr hart, vor allem als junge Kabarettistin“, sagt die 22-jährige Niederösterreicherin.