Die Erzdiözese Salzburg übernimmt die gestern beschlossenen Vorgaben der Bundesregierung zu den Corona-Präventionsmaßnahmen. Sie gelten daher auch für alle Gottesdienstformen und kirchlichen Veranstaltungen. Gottesdienste in geschlossenen Räumen können nur dann gefeiert werden, wenn weniger als 100 Personen teilnehmen. An Gottesdiensten im Freien dürfen nicht mehr als 500 Personen teilnehmen. Andere Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen indoor bzw. mehr als 500 Personen outdoor sind bis auf Weiteres abzusagen. Für die Umsetzung der Anordnungen der Bundesregierung haben die Pfarrer und Verantwortlichen in den rund 220 Pfarrgemeinden der Erzdiözese Salzburg Sorge zu tragen. Im Rahmen der Vorgaben soll das kirchliche Leben so weit wie möglich weitergehen. Die Kirchen bleiben unverändert geöffnet. Bei der Verabschiedung von Verstorbenen, unabhängig davon, ob sie als Erd- oder Urnenbestattung erfolgt, sollen in Absprache mit den Bestattungsunternehmen nur Verwandte und Angehörige teilnehmen. Von Beileidsbekundungen per Hand soll abgesehen werden.