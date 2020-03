Anfang März 2018 sorgt ein umstrittenes Wien-Video in Österreich für Empörung. In dem kurzen Film, der auf der Facebook-Seite des damaligen ungarischen Kanzleramtsministers János Lázár veröffentlicht wird, sind verschiedene Szenen aus Wien-Favoriten zu sehen. Lázár kommentiert die Aufnahmen höchstpersönlich und äußert sich dabei äußerst abfällig über die österreichische Bundeshauptstadt: Wien habe sich wegen der vielen Zuwanderer komplett verändert und sei nicht wiederzuerkennen. Die Stadt sei schmutzig, unsicher und kriminell, so der Politiker. Am 8. März 2018, einen Tag nach der Veröffentlichung des Videos, rudert János Lázár schließlich zurück und entschuldigt sich.