„Situation ist dramatisch“

Denn im Schanigarten dürfen sich maximal 500 Personen (Gäste inklusive Personal) aufhalten. In Innenräumen sind es sogar nur 100. Bis auf ganz wenige Ausnahmen haben die Betreiber keine Notreserven, um so eine Durststrecke länger durchzuhalten, sagt Dobcak: „Der Großteil geht in wenigen Wochen zugrunde. Die Situation ist dramatisch.“