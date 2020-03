Corona sorgt für Touristenflaute in Bangkok

Dass die Vorsicht vor dem Virus allgegenwärtig ist, zeigen vor allem die zahlreichen Desinfektionsspender, nicht nur in Hotels, sondern auch in den U-Bahn-Stationen. Zahlreiche Hinweisschilder in der Stadt erinnern an das „dangerous fever“ (deutsch: „Fieber“). Auf den Screens in der Metro werden Warnhinweise gezeigt und in verschiedenen Sprachen wird man daran erinnert, sich regelmäßig die Hände zu waschen. Reklametafeln weisen auf Covid-19 hin. In der Soi Sukhumvit 4, einer der bekanntesten Rotlicht- und Partygassen der Stadt, muss man sich etwa vor Betreten des Nana Plazas, einer Art Einkaufszentrum mit zahlreichen Gogo-Bars, einer Fiebermessung unterziehen. Viele Menschen gehen nur mit Gesichtsschutz auf der Straße.