Die von der Regierung festgelegte Grenze von 500 Personen bei Freiluftveranstaltungen wird vor allem in der dritten und vierten Leistungsstufe einige Vereine vor Probleme stellen. In der Wiener Stadtliga darf sich die Vienna über gut besuchte Heimspiele freuen, in der Regionalliga Ost ist mit dem Wiener Sport-Club ein weiterer Wiener Traditionsverein engagiert. Das Team aus Hernals hat im Schnitt über 1.500 Besucher bei Heimspielen. Auch bei Auswärtsspielen reisen die Sport-Club-Fans zahlreich an.