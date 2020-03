Erst fünf Wochen alt ist ein Eichhörnchenbaby, das jetzt in Grub an der March in Niederösterreich aus seinem Nesterl zu Boden purzelte. Der kleine Waldbewohner war Opfer einer Baumschlägerung geworden. Die Gartenbesitzer hatten den Kobel im dichten Geäst übersehen, brachten das Tier aber gleich in die Obhut der Vier Pfoten.