Wer in Österreich eine Drohne ohne Bewilligung fliegt, begeht eine Verwaltungsübertretung. Das Strafausmaß beträgt bis zu 22.000 Euro. Das Luftfahrtgesetz sieht grundsätzlich ein absolutes Drohnen-Verbot über und im Umfeld von Flughäfen vor, also dort, wo Maschinen landen oder starten. Weitere Beschränkungen richten sich nach dem Gewicht des Flugkörpers und dem Einsatzgebiet. Im kommenden Juli tritt eine neue EU-Drohnen-Verordnung in Kraft. Dann entscheidet die Höhe des Risikos über weitere Auflagen.