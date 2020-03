Wegen des schweren Unfalls am Mittwochmorgen auf der Schnellstraße (S37) - wie berichtet - wurde der gesamte Verkehr auf die Zollfeldstraße (L71) umgeleitet. Eine 20-jährige St. Veiterin fuhr gegen 7.15 Uhr mit ihrem Pkw von St. Veit in Richtung Klagenfurt, als es auf Höhe Zollfeld zu einer Staubildung kam. Die Frau übersah offenbar das Stauende und fuhr auf den Pkw einer 25-jährigen Steirerin auf. Diese wurde in Folge dessen auf den Pkw einer 48-jährigen St. Veiterin aufgeschoben.