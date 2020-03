Wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus finden mehrere internationale Spiele in dieser Woche vor leeren Zuschauerrängen statt. So auch das Europa-League-Achtelfinalhinspiel des LASK am Donnerstagabend (18.55) im sportkrone.at-LIVETICKER gegen Manchester United. Daneben gibt es aber auch in Top-Ligen wie in Deutschland oder Italien Partien ohne Fans.