Hintergrund ist ein neuer Aktionsplan für eine europäische Kreislaufwirtschaft, den EU-Umweltkommissar Virginijus Sinkevicius und Vizekommissionspräsident Frans Timmermans am Mittwoch vorstellten. Dadurch soll sichergestellt werden, dass der Einsatz von Rohstoffen und die Abfallproduktion minimiert werden, die Ressourcen so lange wie möglich in der EU bleiben und auch der Energieverbrauch so gering wie möglich gehalten wird. Sinkevicius bezeichnete die Strategie als „wirtschaftliches Herz“ des Green Deals der EU-Kommission, mit dem die Klimaneutralität bis 2050 erreicht werden soll, und „Garantie für nachhaltiges Wachstum“.