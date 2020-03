Durch die Coronavirus-bedingte Absage in Cortina d‘Ampezzo gehen die finalen Bewerbe eine Woche früher in Szene. Für Shiffrin, die nach dem tragischen Tod ihres Vaters Jeff aussetzte und die Zeit in ihrer Heimat Colorado verbrachte, sind die Chancen auf ihre vierte große Kugel in Folge gesunken. Doch die 24-Jährige sieht sich nicht als Kugelmitstreiterin in Aare, wo sie im Vorjahr Weltmeisterin im Super-G und Slalom geworden war.