Falscher Alarm in Wals: Die Lehrerin, die sich krankgemeldet hatte, soll nicht mit dem Coronavirus infiziert sein. Einem Amtsarzt zufolge könne es sich nicht um einen Verdachtsfall handeln, da die Person in letzter Zeit nicht nach Italien gereist war. Die Eltern der 240 Walser Schüler wurden Mittwochfrüh informiert, dass sie ihre Kinder zuhause lassen sollen. „Die Lehrerin hat zuerst die Direktorin informiert, die dann gegen 7 Uhr morgens allen Eltern und Lehrern Bescheid gegeben hat“, so Joachim Maislinger, Bürgermeister von Wals.