In der HAK in Villach gibt es einen Corona-Verdachtsfall. „Der Direktor hat vorbildlich gehandelt und den Verdacht umgehend gemeldet“, erklärt Bildungsdirektor Robert Klinglmair. Dadurch konnte die Gesundheitsbehörde rasch reagieren. Die Schulklasse, in welcher der Verdacht besteht, hat heute aus Sicherheitsgründen frei bekommen. „Das Ergebnis wird morgen im Laufe des Vormittags erwartet, dann wird über weitere Vorgehensweise entschieden“, so Klinglmair weiter.