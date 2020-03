Wie schützen sich Kids vor Erwachsenen im Netz?

Was wie eine Horrorgeschichte, die Eltern ihren Kindern erzählen klingt, ist bittere Realität: Erwachsene Männer und Frauen, die sich auf sozialen Plattformen als Teenager ausgeben und gezielt junge Mädchen und Buben anschreiben, mit dem Ziel, Nacktfotos zu bekommen, über Sex zu sprechen und im schlimmsten Fall sogar ein Treffen zu arrangieren. Bereits 27 Prozent der Elf- bis 18-Jährigen Teenies in Österreich haben laut der Beratungsstelle Rat auf Draht schon mindestens einmal Erfahrung mit dem sogenannten Cyber-Grooming gemacht. City4U hat nachgefragt, wie sich Kinder davor schützen und was die Eltern tun können.