Frühlingsputz

Zuerst geht’s ans Aufräumen: In den Beeten müssen die abgestorbenen Äste und die Mulchschicht, die Pflanzen vor dem Winter schützte, entfernt werden. Dann wird der Boden aufgelockert, damit er wieder atmen kann. Unerwünschte Beikräuter lassen sich jetzt mühelos entfernen. Wer biologisch düngen will, arbeitet schon beim Umgraben Hornspäne in die Blumenrabatten, Hochbeete und Gemüsebeete ein.