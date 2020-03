Board of Governors tagt wegen Coronavirus

Das Board of Governors, dem alle Besitzer der 30 Teams in der National Basketball Association (NBA) angehören, wird am (heutigen) Mittwoch wegen des Coronavirus tagen. Dabei soll u.a. eine Diskussion geführt werden, dass Partien auf neutralem Boden ausgetragen werden könnten, wenn sich die Situation in einigen NBA-Städten verschlechtert.