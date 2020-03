Grundsätzlich könne man eine Ansteckung nie wirklich ausschließen, so Steininger. Die Wahrscheinlichkeit sich zu infizieren, sei in den öffentlichen Verkehrsmitteln aber deutlich höher als etwa im Büro: „Die Luftzirkulation ist in Büroräumen viel besser. Diese bewirkt, dass die Tröpfchendichte in der Luft reduziert wird.“ Allgemein würde aber gelten: „Je kürzer der Kontakt mit einem Coronavirus-Infizierten, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich ansteckt. Deshalb sollte man so gut wie möglich auch auf die Öffis verzichten.“