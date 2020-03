„Erheblich gestört“

„Wir waren dann in der Lage, mehr als sechs Millionen einzigartige Domains genau vorherzusagen, die in den nächsten 25 Monaten erstellt werden würden. Microsoft meldete diese Domains an ihre jeweiligen Registrierungsstellen in Ländern auf der ganzen Welt, sodass die Websites blockiert und somit daran gehindert werden können, Teil der Necurs-Infrastruktur zu werden“, erläuterte das Unternehmen.