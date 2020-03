„Derzeit sei der bundesweite Schulbetrieb von einer flächendeckenden Schließung wie an den Hochschulen nicht betroffen“, hieß es in dem entsprechenden Ministeriumsschreiben an die Schuldirektoren. Dabei wurde ersucht, sich aufgrund des Coronavirus „auf Schulschließungen präventiv vorzubereiten“. Dass Ausflüge, Reisen und Schulveranstaltungen ab sofort bis auf Weiteres ausgesetzt werden, war in dem Schreiben von Minister Heinz Faßmann noch als Empfehlung formuliert.