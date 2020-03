Reuevolle Beichte in YouTube-Video

Am Tag nach der Aktion, wieder ausgenüchtert, wandte sich Riemer via YouTube an seine Fans und tat öffentlich Buße: „Ich wurde von Twitch gesperrt. Tut nicht, was ich getan habe!“ Riemer weiter: „Ich war in diesem Stream doof, wie ich das immer bin. Ich war eindeutig betrunken. Aber der Kern der Sache ist nicht, ob ich betrunken oder nüchtern war, sondern, dass Waffen kein Spielzeug sind und man nicht an ihnen herumspielt. Ich habe einen dummen, dummen, dummen Fehler gemacht.“