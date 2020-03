„Miss Tattoo“ holt sich internationalen Titel

Wie beim Bewerb in Wien gab es auch in Polen zwei Durchgänge, bei denen sich die Ladys zuerst in Shirt und Hotpants und schließlich sexy zeigen mussten. „Ich hätte nie damit gerechnet, mich bei dieser Konkurrenz durchsetzen zu können. Die Teilnehmerinnen waren alle wirklich hübsch, und die Qualität ihrer Tattoos war auch konkurrenzfähig“, so Melanie im Gespräch. Letztendlich wurde sie zur Siegerin gekürt, wodurch sich die Wienerin nun Modeljobs erhofft. „Mein Wunsch ist, dass tätowierte Menschen in der Gesellschaft akzeptiert und als gleichwertig behandelt werden. Immerhin ist es nur Farbe unter der Haut, diese macht einen nicht sozial unfähig.“