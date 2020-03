„Kranke, absonderliche Vorwürfe nie passiert“

„Er hat mir detailliert berichtet, was passiert ist. Er sagte, Charlie hat mich zwischen zwei Garderobenwagen gezogen, mich nach vorne hinübergebeugt und Speiseöl auf meinen Hintern geschmiert. Dann hat er mich am helllichten Tage vergewaltigt. Jeder hätte uns sehen können, der vorbeigegangen wäre“, so Feldman. Sheen hat in der Vergangenheit ähnliche Behauptungen von Feldman vehement dementiert.