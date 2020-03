Eine 54-Jährige aus Kronstorf fuhr am Dienstag gegen 7.30 Uhr mit ihrem Pkw in Traun auf der Kremstalstraße und bog nach rechts in eine Zufahrt zu einem Parkplatz ein. Zeitgleich lenkte ein 53-jähriger Trauner sein Fahrrad auf dem Gehweg, der die Straße Am Nordsaum und die Kremstalstraße verbindet.