Auch Kirche betroffen

Das Corona-Virus macht freilich auch vor der Kirche nicht Halt. Laut Diözese Innsbruck werden Gottesdienste weiterhin gefeiert, die Besucherzahl dürfe aber auch hier die 100-Marke nicht überschreiten. „Beerdigungen sind möglichst in kleinem Kreis abzuhalten. Begräbnisgottesdienste mit größerer Beteiligung können zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden“, heißt es in einer Mitteilung. Weitere Maßnahmen: Hand- statt Mundkommunion, Verzicht auf Weihwasser in den Weihwasserbecken, Friedensgruß per Handschlag soll durch ein freundliches Zunicken ersetzt werden.