Der Formel 1-Tross ist in Melbourne angekommen, baut die Infrastruktur für den Saisonauftakt in Australien am Wochenende auf. Der aufgrund des Corona-Virus noch in der Schwebe ist. Für Red-Bull-Motorsportchef Helmut Marko ist das Thema überzogen: „Die ganze Diskussion ist aufgeblasen.“