Streit um Futter für Rehe & Co.

Ob Wildtierfütterung in der kalten Jahreszeit gerechtfertigt ist, wird hefig diskutiert. Phillip Aichhorn ist Förster in der Steiermark und auch in diesem Winter unterwegs, um sein Rotwild mit Nahrung zu versorgen. Andere können keinen Grund für Fütterungen erkennen und glauben nicht daran, dass dabei im Interesse der Tiere gehandelt wird. Der Tierarzt Rudolf Winkelmayer ist einer von ihnen. Fest steht jedenfalls: Der Lebensraum der Wildtiere wird immer kleiner - und Schuld sind wir. Am Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie geht Walter Arnold der Frage nach, was das heimische Wild im Winter wirklich braucht - mehr zum Thema am Samstag in „Entenfellners Tierwelt“.