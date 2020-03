Kulturlandesrat Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn (Grüne) teilte am Dienstag mit, derzeit alle Möglichkeiten der Hilfestellung für die Salzburger Kulturbetriebe prüfen zu lassen. So sollen beispielsweise offene Förderraten möglichst schnell ausgezahlt werden, um Liquiditätsengpässe durch Einnahmenausfälle zu vermeiden, auch Ausfallsentschädigungen des Bundes nach dem Epidemiegesetz werden geprüft. In einem ersten Schritt soll zunächst erhoben werden, wer in welchem Maße betroffen ist und in welchen Fällen eventuell Versicherungen greifen könnten.