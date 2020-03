Trotz rigoroser Quarantänemaßnahmen im ganzen Land ist die Zahl der Todesopfer in Italien erneut drastisch in die Höhe gestiegen. 631 Todesopfer betrug am Dienstag in Italien die aktuelle Corona-Bilanz, das sind 168 Tote mehr als noch am Vortag, teilten die regionalen Behörden in Mailand mit. Damit wurde die bisher höchste Zahl an Todesfällen an einem Tag registriert.