Nach einem beim der PI Sölden eingegangenen Hinweis betreffend eines Kellnergeldtaschendiebstahls am Samstag in einem Lokal in Sölden konnte im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen von Beamten der Polizeiinspektion Sölden ein 38-jähriger rumänischer Staatsangehöriger festgenommen werden.