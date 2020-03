Die „Krone“ weiß: In jener Nacht floss der Vodka. Ilsanker feierte mit Freunden in einem bekannten Salzburger Club. Auch eine 26-Jährige war mit ihren Freunden dort. Sie fand Gefallen an einem Verwandten von Ilsanker, sogar Zärtlichkeiten tauschten die beiden noch im Lokal aus. Das Paar verließ frühzeitig die Gruppe, fuhr zur Wohnung Ilsankers vor und hatte dort auch einvernehmlichen Sex. Später kam der Fußball-Star mit Begleitern nach. Gegen 5 Uhr früh soll das strafrechtlich Relevante in seiner Wohnung passiert sein: Laut den bisherigen Angaben der 26-Jährigen soll Ilsanker die Frau gegen ihren Willen zum Sex gezwungen haben, während sie versuchte, sich dagegen zu wehren.